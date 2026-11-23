Während das Ringen um den Spritpreisdeckel in Deutschland auf die Zielgerade geht, sinken die Preise an den Tankstellen immer weiter. Im Tagesdurchschnitt des Sonntags kostete ein Liter Superbenzin der Sorte E10 noch 1,90 Euro, wie der ADAC mitteilt. Am Freitag und Samstag war es sogar eine Winzigkeit weniger. Das sind die niedrigsten Werte seit dem Ende des ersten Tankrabatts im Sommer. Diesel lag am Sonntag bei 2,12 Euro pro Liter.