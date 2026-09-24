Inzwischen zeichnet sich aber eine Trendwende ab: Schon am Mittwochnachmittag war Sprit teurer als am Dienstagnachmittag, wie beim Portal «Tankerkönig» zu sehen ist. Und auch der ADAC stellte am Vormittag, Stand 10.00 Uhr, deutlich höhere Preise als 24 Stunden zuvor fest. Bei E10 ging es um 1,8 Cent nach oben, bei Diesel um 2,2 Cent. Da die Preise sehr volatil sind, kann dieser Trend aber auch schnell wieder drehen./ruc/DP/jha