Benzin hatte schon am Freitag und Samstag im bundesweiten Schnitt unter der 2-Euro-Marke gelegen. Am Sonntag waren beide Kraftstoffe laut ADAC minimal teurer als am Samstag. Eine Trendwende zeigt sich bisher aber nicht: Erste Zahlen vom Montagvormittag vom Portal Tankerkönig deuten leicht nach unten. In diese Richtung weist auch der Ölpreis, der am Montag niedriger in den Handel gestartet ist. Hintergrund sind Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und Iran.