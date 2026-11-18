Die Mietzinseinnahmen nahmen unter Berücksichtigung der Zu- und Verkäufe um 7,3 Prozent auf 25,6 Millionen Franken zu. Die durchschnittliche verbleibende Laufzeit der Mietverträge verlängerte sich von 5,4 auf 6,5 Jahre und unterstreiche damit die Stabilität. Auch werde die Planbarkeit der Erträge verbessert. Die Fremdfinanzierungsquote sank auf 24,8 Prozent von zuvor 26,3 Prozent.