Pieper ist laut den Angaben seit über 20 Jahren bei SPS tätig und verfüge unter anderem über Finanzexpertise und langjährige Erfahrung im Führungsteam. Er soll den Plänen zufolge gemeinsam mit dem Verwaltungsrat das organische Wachstum beschleunigen, strategische Akquisitionen tätigen und die operative Leistungsfähigkeit stärken.