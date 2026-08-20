Stark im Blick der Öffentlichkeit steht auch die Neupositionierung des Anfang 2025 geschlossenen traditionsreichen Warenhauses Jelmoli in Zürich. Soweit verlaufe alles nach Plan, erklärte Kucher. Von der Art der Umnutzung könne das Projekt durchaus als Vorlage für andere grosse Warenhäuser, die in dieser Form nicht mehr ganz zukunftsfähig seien, dienen. «Allerdings weist das Jelmoli-Haus durch seine lange Geschichte eine doch hohe Komplexität auf, die man nicht für jedes Objekt haben muss», sagte der CEO.