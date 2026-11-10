Laut Medienberichten könnten sich unter den erbeuteten Informationen auch Daten von verdeckt arbeitenden Mitarbeitenden des Nachrichtendienstes und der Bundespolizei befinden. Nach Angaben des Sepos gibt es weiterhin keine Hinweise darauf, dass gestohlene Daten im Darkweb veröffentlicht wurden. Auch habe sich bei Publica bisher niemand gemeldet, der im Zusammenhang mit dem Vorfall kontaktiert oder geschädigt worden sei.