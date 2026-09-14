Der «Kulturplatz» übernehme ab 2027 den Sendeplatz von «Reporter» zur Primetime um 21 Uhr. Auf dem bisherigen Sendeplatz um 22.25 Uhr folgen künftig Ausgaben von Reportagen. Der «DOK»-Sendeplatz am Donnerstag um 20.10 Uhr werde um weitere Inhalte ergänzt: Neben Dokumentationen seien neu auch alle Folgen von «Mona mittendrin», «Donat auf Achse» sowie «DOK»-Filme von RSI und RTS zu sehen.