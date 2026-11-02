Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) habe der SRG die wieder beantragen entsprechende Funkkonzession erteilt, die nun nach Ablauf der Beschwerdefrist rechtskräftig sei, teilte die SRG am Montag mit. Mit den ersten wieder in Betrieb genommenen Sende-Standorten könnten rund 80 Prozent der Bevölkerung wieder mit UKW versorgt werden.