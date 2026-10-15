Auch Programmänderungen beschlossen

Bereits im September hatte die SRG Sparmassnahmen in den Regionaleinheiten SRF, RTS, RSI und RTR sowie im SRG-weiten Bereich Angebot bekanntgegeben. Bei SRF werden 38 Vollzeitstellen abgebaut und jährlich 9,7 Millionen Franken eingespart. Die Massnahmen betreffen auch das Programm: Unter anderem wird der lineare Sendeplatz der Sendung «Reporter» am Mittwochabend nicht weitergeführt. Zudem sind bei wöchentlichen Radiosendungen künftig weniger Erstausstrahlungen vorgesehen.