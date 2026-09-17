Musikprofil bleibt vorerst erhalten

Für die Hörerinnen und Hörer soll sich zunächst wenig ändern. Die Käufer haben sich verpflichtet, die bisherige musikalische und inhaltliche Ausrichtung während mindestens zwei Jahren beizubehalten. Die Sender bleiben damit vorerst ohne Moderation und mit zurückhaltender Werbung. Auch der Anteil an Schweizer Musik soll weiterhin mindestens 50 Prozent betragen. Danach können die neuen Eigentümer über Programm, Verbreitung und Vermarktung entscheiden.