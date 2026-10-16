Die SVP ist weiterhin auf Rekordkurs: Ihr Wähleranteil liegt gemäss einer Umfrage bei fast 30 Prozent. Im Vergleich zum Herbst 2023 kann die Partei als einzige klar zulegen. Das zeigt das am Freitag veröffentlichte SRG-Wahlbarometer ein Jahr vor den nationalen Wahlen.