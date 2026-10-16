Mit einem Wähleranteil von 29,9 Prozent (+2 Prozentpunkte gegenüber 2023) würde die SVP ihr eigenes Spitzenresultat von 2015 übertreffen. Damals lag ihr Wähleranteil bei 29,4 Prozent. Zulegen gegenüber den letzten Wahlen würden derzeit auch die SP (19,3 Prozent Wähleranteil; +1 Prozentpunkt) sowie die Grünen (10,3 Prozent Wähleranteil; +0,5 Prozentpunkte).