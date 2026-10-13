Diskutiert wurde in der Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) die Einführung des sogenannten Public Liquidity Backstop (PLB). Mit der Vorlage will der Bundesrat eine staatliche Liquiditätshilfe für systemrelevante Banken gesetzlich verankern. Er hatte eine Botschaft zur Schaffung eines PLB bereits 2022 verabschiedet. 2023 wurde der PLB dann wegen der CS-Krise mittels Notrecht eingeführt. Er soll nun ins Gesetz geschrieben werden.