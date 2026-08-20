«Die Vereinigten Staaten graben sich in ein immer tieferes Schuldenloch», schrieb der US-Sender CNN dazu. Es handle sich um einen unheilvollen Meilenstein, der noch jahrelange Folgen für die US-Bürger sowie Unternehmen und die Regierung haben werde. Der Finanzexperte Michael Peterson schätzte im Gespräch mit dem Sender, dass die Staatsverschuldung beim derzeitigen Kurs in nur sechs Jahren bereits bei 50 Billionen Dollar liegen werde. «Wir gefährden damit unsere Wirtschaft und die Zukunft unseres Landes», warnte er.