Mit der Initiative «Neue Seidenstrasse» investiert China in vielen Ländern des globalen Südens, in Zentralasien aber auch in Teilen Europas in Infrastruktur und vergibt Kredite. Deutschland ist kein Mitglied des Vorhabens. In Afrika, wo die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt besonders viele Projekte betreibt, entstehen dadurch Eisenbahnlinien oder Schnellstrassen. Kritisiert wird jedoch, dass einige Länder durch ihre Schulden bei der Volksrepublik in eine starke Abhängigkeit von Peking geraten./jpt/DP/he