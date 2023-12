Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus will nach einem leichten Gewinnrückgang die Dividende stabil halten. Die Anteilseigner sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr erneut 1,75 Euro je Aktie erhalten, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Koblenz mit./stw/jha/

15.12.2023 08:10