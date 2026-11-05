Im vierten Quartal sank der Umsatz zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 302,1 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank von 34,0 auf 28,9 Millionen Euro. Beide Kenngrössen liegen dem Unternehmen zufolge über den Markterwartungen.
An die Aktionäre sollen vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung 0,22 Euro je Anteilschein ausgeschüttet werden. Im Geschäftsjahr 2025 waren es noch 0,35 Euro gewesen. Der Dividendenvorschlag reflektiere die Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2026 sowie das Ziel der Entschuldung von Stabilus mit einem angestrebten Nettoverschuldungsgrad von unter dem Faktor 2,0, hiess es zur Begründung.
Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Die im Nebenwerteindex SDax notierte Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um sieben Prozent nach./he/la
(AWP)