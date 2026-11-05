Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus wird wegen gesenkter Erwartungen an das Geschäft in China und Nordamerika vorsichtiger für die Zukunft. 2030 dürfte der Umsatz bei 1,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher hatte Stabilus hier 500 Millionen Euro mehr angepeilt. Die bereinigte Ebit-Marge soll noch bei 12 bis 15 statt bisher 15 Prozent liegen. Die in Teilen schwächer als erwartet ausgefallene Nachfrage in der Region Americas führte im abgelaufenen Geschäftsjahr zudem zu einer Abschreibung von 67 Millionen Euro.