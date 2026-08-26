Auch der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen, kommentierte ZKB-Analyst Tobias Klöpper. Das gleiche gelte für den EBIT. Dagegen habe der Reingewinn die Prognosen klar verfehlt. Insgesamt untermauere Stadler Rail mit den starken Halbjahresergebnissen oberhalb der Erwartungen das Vertrauen in die Guidance für das laufende Jahr und dürfte somit auch ein weiteres Stück an Glaubwürdigkeit für den mittelfristigen Ausblick gewonnen haben, kommentierte die ZKB.