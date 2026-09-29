Seine Karriere bei Stadler begann er als Projektleiter in Indien. Ein Jahr später habe er «eine schwierige Situation» in Algerien übernommen und dort einen Wartungsstandort aufgebaut. Ab 2012 leitete er dann den Aufbau des Werkes in Minsk, Weissrussland, das er ab 2016 als CEO «zu einem der erfolgreichsten Unternehmen innerhalb der Stadler-Gruppe mit gegen 2000 Mitarbeitern» führte. Aufgrund der Sanktionen musste Stadler das Werk inzwischen stark herunterfahren.