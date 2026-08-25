Stadler Rail hat bei der Reduktion von Erschütterungen seiner Tina-Trams im süddeutschen Darmstadt Fortschritte erzielt. Tests mit weicheren Rädern hätten an einzelnen Standorten die gemessenen Erschütterungen um 3 bis 10 Prozent gegenüber den Serienfahrzeugen verringert, teilten der Zugbauer und der Darmstädter Verkehrsbetrieb Heag Mobilo am Dienstag mit.