Noch immer wirke sich die Überschwemmungskatastrophe in Valencia vom Oktober 2024 negativ auf das Ergebnis aus. Stadler konnte allerdings mit einem Aufholprogramm die Lieferketten inzwischen weitgehend stabilisieren, Produktionsprozesse anpassen und neue Zulieferer gewinnen. Die Belastungen durch die Unwetter hätten nachgelassen, seien aber durch Kosten und Rückstände bei der Auslieferung von Fahrzeugen bis ins Jahr 2027 spürbar.