Stadler habe die Eurolight Dual speziell für die Anforderungen des italienischen Schienennetzes entwickelt. Sie sei mit einem Gleichstrom-Elektroantrieb und mit einem Dieselmotor ausgestattet. Dies ermögliche den nahtlosen Betrieb sowohl auf elektrifizierten als auch auf nicht elektrifizierten Strecken, teilte der Ostschweizer Zughersteller weiter mit. Finanzielle Details nannte Stadler keine.