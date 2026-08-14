Mit dem Bau einer Photovoltaikanlage und weiteren Massnahmen will Stadler den Energieverbrauch um rund 15 Prozent reduzieren. Auch die Menge an Produktionsabfällen solle deutlich sinken. Nach dem Umbau können beispielsweise beim Giessprozess verwendete Materialien wie Formsand viel effizienter wiederverwendet werden. Der daraus entstandene Abfall werde damit um rund 80 Prozent zurückgehen.