Der Vertrag läuft zunächst fünf Jahre und kann um bis zu zwei weitere Jahre verlängert werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Stadler stelle dafür ein lokales Team von drei Fachkräften bereit, das unter anderem technische Unterstützung, Ersatzteilmanagement und Schulungen übernimmt.
Ziel sei es, die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Red Line für die Fahrgäste langfristig zu sichern. Das Unternehmen unterstreicht mit dem vierten Servicevertrag in Texas seine wachsende Rolle als Partner für Verkehrsunternehmen im Bundesstaat.
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(AWP)