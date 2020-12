Insbesondere an beliebten Orten wie der Piazza della Riforma sollen Versammlungen von mehr als fünf Personen unterbunden werden, schreibt die Stadt Lugano in einem Communiqué.

In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Jugendliche in grossen Gruppen den Luganeser Weihnachtsmarkt besucht, was der Stadt viel Kritik einbrachte.

(SDA)