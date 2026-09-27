Der Mindestlohn trat erst am 1. Januar 2026 in Kraft und geht auf eine kommunale Initiative der Juso zurück, welche die Stimmbevölkerung 2024 annahm. Doch der Kantonsrat beauftragte im Herbst 2024 die Regierung damit, kommunale Mindestlöhne zu verbieten. Darauf reichten die bürgerlichen Fraktionen des Grossen Stadtrats einen Vorstoss ein, um das städtische Reglement aufzuheben. Es sei absehbar, dass der städtische Mindestlohn vom Kanton untersagt werde, führten sie zur Begründung an.