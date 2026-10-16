Anwohner haben Mühe, sich mit dem Nötigsten zu versorgen. «Wir haben uns auf eine anstrengende Suche nach einer Gasflasche oder sogar Mehl und Wasser begeben», sagte eine dreifache Mutter der Nachrichtenagentur dpa. «Wir leben dauerhaft in Angst und Sorge.» Viele Dinge seien wegen der verschärften Blockade auf den Märkten nicht mehr zu finden. Ein anderer Anwohner sagte, auch Diesel und Wasser für den häuslichen Gebrauch seien kaum noch zu finden.