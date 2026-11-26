Das Stadtparlament überwies das Postulat von SVP, SP und FDP am Mittwoch mit 95 zu 26 Stimmen an den Stadtrat. Ab 30 Grad Tagestemperatur sollen lärmige Arbeiten schon ab 6 Uhr starten dürfen. Besonders laute Tätigkeiten wie Rammarbeiten oder Ankerbohrungen bleiben aber verboten.
Zudem soll der Stadtrat eine kürzere Mittagsruhe und ein Wetter-Tool für Baustellen prüfen. Ab 33 Grad sollen Arbeiten im Freien ohne Schatten ganz ruhen oder stündliche Pausen stattfinden.
Befürworter aus den Reihen von SVP, SP und Mitte betonten den Gesundheitsschutz der Bauarbeiter. Die Arbeitszeitregelungen sollten weiterhin eingehalten werden, doch profitierten alle von flexibleren Arbeitszeiten, sagte Reto Brüesch (SVP). Mithilfe des Pilotprojekts könne herausgefunden werden, ob diese sich bewähren.
«An anderen Gemeinden orientieren»
Scharfe Kritik kam von AL, GLP und den Grünen. Die AL bemängelte, ein früher Arbeitsbeginn belaste die Anwohner in den kühlen Morgenstunden und diene vor allem dem Gewinn der Bauherren. Dies auf Kosten der Anwohner, die in den frühen Morgenstunden «eine lärmige Baustelle vor der Hütte» hätten. Sie forderten stattdessen an Hitzetagen einen Arbeitsstopp ohne Lohnverlust.
Auch die Grünen lehnten den Vorstoss ab. «Es bringt nichts, wenn Arbeiter nach meist schlaflosen Tropennächten noch früher aufstehen müssen», sagte Martin Busekros. Stattdessen müsse akzeptiert werden, dass bei grosser Hitze nicht effizient acht Stunden am Tag gearbeitet werden könne.
Markus Merki (GLP) hielt das Pilotprojekt für unnötig. «Es gibt diverse Gemeinden, die bereits pragmatische Lösungen gefunden haben.» Von diesen könne die Stadt Zürich lernen. Die geplante städtische Wetter-App erachtete er ebenfalls als unnötig. Zudem solle die Bauherrschaft stärker in die Pflicht genommen werden. Textänderungsanträge von AL und GLP scheiterten jedoch im Rat.
(AWP)