«An anderen Gemeinden orientieren»

Scharfe Kritik kam von AL, GLP und den Grünen. Die AL bemängelte, ein früher Arbeitsbeginn belaste die Anwohner in den kühlen Morgenstunden und diene vor allem dem Gewinn der Bauherren. Dies auf Kosten der Anwohner, die in den frühen Morgenstunden «eine lärmige Baustelle vor der Hütte» hätten. Sie forderten stattdessen an Hitzetagen einen Arbeitsstopp ohne Lohnverlust.