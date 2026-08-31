Kritik an Bund und Kantonen

Die Städte sehen sich bei der Einführung von Tempo 30 allerdings mit politischen Hürden konfrontiert. Bund und verschiedene Kantone hätten die Umsetzung in den vergangenen Jahren erschwert, kritisiert die SKM. Sie ruft Bund und Kantone auf, entsprechende Projekte nicht länger zu erschweren oder zu blockieren.