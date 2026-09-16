Ebenfalls diskutiert wird über den Schutz der Gesundheit des Flugpersonals. Gefordert wird mehr Rücksicht bei den Dienst-, Flug- und Ruhezeiten, um müdigkeitsbedingten Risiken vorzubeugen. Beispielsweise soll Flugpersonal in einem Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr als fünfzig Stunden arbeiten.