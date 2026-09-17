Zusätzlich für Spannung gesorgt hatte Andrea Caroni (FDP/AR) mit einem Nichteintretensantrag, den er zu Beginn der Debatte zurückzog. Im Schweizer Fernsehen (SRF) hatte Caroni am Dienstag gesagt, er wolle, dass nicht das Parlament diese neuen Eigenmittelregeln ausarbeiten solle, sondern der Bundesrat. Im Rat sagte Caroni nun, es bestehe die Chance, eine schlanke Lösung zu finden.