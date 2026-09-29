Der Bundesrat, die Linke, die FDP und die GLP sprechen sich für das fakultative Referendum aus. Sie sind der Ansicht, das Paket verlange keine Verfassungsänderung und man müsse der bei den Bilateralen I und II angewandten Praxis folgen. Die SVP fordert angesichts der «fundamentalen Tragweite» der Abkommen das obligatorische Referendum. Die Mitte hat sich nicht öffentlich festgelegt. Unter der Bundeshauskuppel sprachen sich die beiden Staatspolitischen Kommissionen für das doppelte Mehr aus, während die beiden Aussenpolitischen Kommissionen dagegen waren.