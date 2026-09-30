In der vorberatenden Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) lehnte eine bürgerliche Mehrheit den Kündigungsschutz für Arbeitnehmervertretungen ab. Für die Linke und die Gewerkschaften handelt es sich um eine rote Linie: Sie könnten ihre Unterstützung für das gesamte Paket überdenken, wenn sie der Meinung wären, dass die Arbeitnehmenden nicht ausreichend geschützt seien.