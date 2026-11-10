Für pflegende Angehörige, die von einer Spitex-Organisation angestellt sind und bezahlt werden, soll nach dem Willen der SGK-S das neue Gesetz ebenfalls gelten. Der Bundesrat soll aber bei jeder einzelnen Vorgabe zu Arbeitsbedingungen prüfen können, ob sie für den Schutz dieser Pflegenden nötig ist oder aber angepasst werden muss. Der Nationalrat wollte dem Bundesrat hier einen verbindlichen Auftrag erteilen.