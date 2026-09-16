Im Text steht auch, die Lage habe sich im Vergleich zu früher eingereichten Standesinitiativen mit diesem Ziel geändert. So habe Frankreich ein Verbot von Kurzstreckenflügen und Belgien eine Steuer auf Flüge unter 500 km eingeführt. Beide Massnahmen seien von der Europäischen Kommission genehmigt worden.