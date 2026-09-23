«Es ist in unserer Verantwortung, die Lehren zu ziehen», sagte Finanzministerin Karin Keller-Sutter den Ständerätinnen und Ständeräten. Die Bevölkerung sei nicht mehr bereit, für Risiken, die die UBS im Ausland eingehe, zu haften. Eine Regulierung werde nie alle Risiken ausmerzen können, betonte sie. «Doch wir sollten tun, was wir können.»