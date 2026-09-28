Seit Jahren kämpft die grösste Schweizer Partei gegen die Weiterentwicklung der Beziehungen mit der EU und spricht von einem «Unterwerfungsvertrag». Doch auch in der Mitte und in der FDP gibt es Kritikerinnen und Kritiker, wie die Eintretensdebatte im Ständerat erneut offenbarte. Für die Mehrheit überwogen jedoch die Pluspunkte.