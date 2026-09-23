Der Ständerat beschloss die neuen Regeln am Mittwoch mit 33 gegen 10 Stimmen und mit zwei Enthaltungen. Im Rat hatte sich zuvor eine starke Minderheit der vorberatenden Kommission durchgesetzt mit der Forderung, dass Auslandstöchter von systemrelevanten Grossbanken - derzeit faktisch die UBS - zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegt sein müssen.