Mehrere Ratsmitglieder machten ihrem Ärger Luft über diese Praxisänderung des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) im Fall von On. Den Antrag, die Motion von Fabio Regazzi (Mitte/TI) zunächst von der zuständigen Kommission prüfen zu lassen, lehnte der Rat ab und nahm die Motion dann mit 32 zu 5 Stimmen an.