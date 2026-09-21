Ratsmehrheit hält Handeln für dringlich

Der Fonds soll nach dem Willen der Ratsmehrheit ein Volumen von 24 Milliarden Franken haben und von Anfang 2029 bis Ende 2045 laufen. Mehrere Minderheitskonzepte - darunter eine Mitfinanzierung über eine befristete Steuer auf besonders grosse Vermögen, Einsparungen beim Bundeshaushalt ohne eine Erhöhung der Mehrwertsteuer oder zusätzliche Fondseinlagen aus der Nationalbank (SNB) - wurden vom Rat verworfen. Als zu dringlich für weitere Verzögerungen sah die Ratsmehrheit die Notwendigkeit zum Handeln an.