Im Gegenteil - die Kommissionsmehrheit sag ein grundsätzliches Problem bei der Initiative: In einem «Halbberufsparlament» sei es normal, dass Parlamentsmitglieder weitere Tätigkeiten ausüben würden. «Damit bringt man Know How mit, aber auch Interessen», sagte Kommissionssprecher Daniel Jositsch (SP/ZH). Wenn man das ganz unterbinden wollte, müsste man ein Berufsparlament einführen, so Jositsch. «Abhängigkeiten gibt es ohnehin, kein Parlamentsmitglied kommt interessenfrei hierher.»