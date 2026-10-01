Die Stellenmeldepflicht gilt für Berufsarten, für die eine Arbeitslosenquote von fünf Prozent und mehr gemessen wird. In diesen Berufen sind die Betriebe dazu verpflichtet, offene Stellen zunächst den RAV zu melden. Die Stellen werden in einem geschützten Bereich ausgeschrieben, auf den während fünf Tagen ausschliesslich beim RAV registrierte Personen Zugriff haben. Weitaus am stärksten von der Stellenmeldepflicht betroffen sind die Industrie und der Bau.