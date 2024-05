Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich habe einen Mangel an Lehrpersonen auf allen Stufen verkündet und Anforderungen an Quereinsteiger gelockert, sagte Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte/LU). Es gehe um Personen, «die von einem Beruf in eine Berufung wechseln wollen» und denen man mit der momentanen Praxis Steine in den Weg lege, so Gmür-Schönenberger weiter.