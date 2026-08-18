Bevölkerung soll von Geldern profitieren

Diese Zuwanderungsabgabe soll die von der EU und der Schweiz ausgehandelte Schutzklausel bei den Bilateralen III ergänzen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Der Entscheid für das neu einzuführende Instrument fiel in der SPK-S mit 7 zu 0 Stimmen bei 6 Enthaltungen. Sie sei überzeugt, dass die Zuwanderungsabgabe Anreize schaffe, das inländische Arbeitskräftepotenzial zu nutzen, hiess es.