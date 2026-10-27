Das Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU hat die erste Hürde nur um Haaresbreite genommen. Die Umwelt-, Energie- und Raumplanungskommission des Ständerats (Urek-S) beantragt ihrem Rat mit 6 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung die Annahme der Vorlage, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten.