Das letzte grosse Puzzlestück der sogenannten Bilateralen III ist bereit für die kleine Kammer, doch die Fronten sind verhärtet: Nach monatelangem Ringen und über zwanzig Verhandlungsstunden hat die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerats (Urek-S) ihre Vorberatung zum Stromabkommen mit der EU abgeschlossen. Mit 6 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung beantragt sie ihrem Rat die Genehmigung des Vertragswerks. Das teilten die Parlamentsdienste am Dienstag mit.