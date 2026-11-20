Die Schwesterkommission des Nationalrates hatte den Vorstoss unterstützt und wird sich nun erneut damit befassen. Die Initiative fordert gedeckelte Entschädigungen für Mitglieder von Geschäftsleitung und Verwaltungsrat der Stromversorger und Netzbetreiber. Der höchste Lohn dieser Manager sollte nicht höher sein als das Brutto-Gehalt eines Bundesratsmitglieds.