Letztlich wird das Stimmvolk über die sogenannte Sicherheitsabgabe entscheiden können. Zuvor ist nun das Parlament am Zug. Federführend in diesem Dossier ist die Sicherheitspolitische Kommission (SIK-S). Sie wird das Geschäft bald beraten. Der Ausgang ist offen. Nach der Beratung in der FK-S scheint aber schon jetzt klar zu sein, dass das Konzept des Bundesrats nicht mehrheitsfähig sein dürfte.