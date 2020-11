Star aus "Grey's Anatomy" räumt bei Publikumspreis ab

Die aus "Grey's Anatomy" bekannte US-Schauspielerin Ellen Pompeo ist die grosse Gewinnerin der "People's Choice Awards": Die 51-Jährige wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in der kalifornischen Stadt Santa Monica zum weiblichen TV-Star des Jahres gewählt – während "Grey's Anatomy" zugleich den Preis für die beste Serie erhielt. Das Drehbuch erzähle von "Liebe und Toleranz", sagte Pompeo in ihrer Dankesrede und rief die Zuschauer angesichts der Spannungen nach der US-Wahl dazu auf, "füreinander zu sorgen".